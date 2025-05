Alta da Selic pela sexta vez consecutiva! Taxa sobe para 14,75%, maior patamar em quase 20 anos Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilComitê de Política Monetária (Copom) do Banco CentralO Comitê de Política Monetária... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 10h07 ) twitter

Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central Taktá

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilComitê de Política Monetária (Copom) do Banco CentralO Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central ((BC) decide elevar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, passando de 14,25% para 14,75% ao ano. O novo patamar representa o maior nível da taxa básica de juros desde 2006 e confirma o sexto aumento consecutivo no atual ciclo de alta.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão econômica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

