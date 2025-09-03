Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ancelotti comanda primeiro treino da seleção para duelo contra o Chile

Foto: Rafael Ribeiro / CBFO técnico Carlo Ancelotti comandou, nesta terça-feira (2), na Granja Comary,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Rafael Ribeiro / CBFO técnico Carlo Ancelotti comandou, nesta terça-feira (2), na Granja Comary, em Teresópolis, o primeiro treino da seleção brasileira com todos os convocados à disposição para o jogo contra o Chile, válido pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.