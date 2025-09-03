Ancelotti comanda primeiro treino da seleção para duelo contra o Chile Foto: Rafael Ribeiro / CBFO técnico Carlo Ancelotti comandou, nesta terça-feira (2), na Granja Comary,... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 23h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 23h37 ) twitter

Foto: Rafael Ribeiro / CBFO técnico Carlo Ancelotti comandou, nesta terça-feira (2), na Granja Comary, em Teresópolis, o primeiro treino da seleção brasileira com todos os convocados à disposição para o jogo contra o Chile, válido pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

