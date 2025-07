Após 15 anos, rede estadual da Bahia terá novo fardamento para estudantes Foto: Reprodução/Redes sociaisA Secretaria da Educação da Bahia (SEC) apresentou, nesta terça-feira (15), os novos... Taktá|Do R7 15/07/2025 - 18h39 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h39 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisA Secretaria da Educação da Bahia (SEC) apresentou, nesta terça-feira (15), os novos uniformes escolares que serão distribuídos para estudantes da rede estadual após 15 anos sem atualização do fardamento. As camisas, nas cores azul e branco, fazem parte de um investimento de R$ 30,1 milhões do Governo do Estado. Serão entregues 700 mil unidades aos alunos. O anúncio ocorreu durante a cerimônia do Encontro Tempo de Transformar, que reuniu diretores escolares e representantes dos núcleos territoriais.

