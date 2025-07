Argentina compra mais e impulsiona exportações do Brasil com peso forte Foto: Gabriela Encinas / Tak Tátempo bom e bonito no comercio salvador por do sol... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

tempo bom e bonito no comercio salvador por do sol Taktá

A valorização do peso argentino e a abertura comercial fizeram as importações da Argentina dispararem em 2025 — e o Brasil se tornou um dos principais beneficiados. No primeiro semestre, as compras argentinas de produtos brasileiros cresceram 55,4%, alcançando US$ 9,1 bilhões, segundo dados do Mdic, com parte compilada pela Abiec.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro dos detalhes dessa relação comercial em ascensão!

Leia Mais em Taktá:

Operação Ponto Cego é deflagrada contra facção criminosa no sul da Bahia

Urgente! Repórter é agredido durante cobertura ao vivo de acidente

Inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida estão abertas; saiba mais