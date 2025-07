Assembleia deve retomar atividades com foco em votar PCCV do Judiciário baiano em agosto Foto: Gabriela Encinas / TakTáAssembleia legislativa da bahia AlbaO retorno do recesso parlamentar na Assembleia... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas / TakTáAssembleia legislativa da bahia AlbaO retorno do recesso parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), previsto para 4 de agosto, será marcado pela expectativa da votação do Projeto de Lei 25.491/2024, que trata do novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A proposta chegou a ser cogitada para votação durante a última sessão plenária do semestre, realizada em 17 de junho. No entanto, o texto do PCCV foi retirado de pauta a pedido da presidente do Tribunal, desembargadora Cynthia Resende, diante de apontamentos de “vícios de inconstitucionalidade” que impediam a votação imediata.

