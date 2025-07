Bahia amplia ações no combate à fome Foto: Matheus Landim/GOVBA.Com foco na segurança alimentar, a Bahia reuniu representantes de mais de cem... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h58 ) twitter

Foto: Matheus Landim/GOVBA.Com foco na segurança alimentar, a Bahia reuniu representantes de mais de cem municípios no 1º Seminário Estadual do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), realizado nesta quarta-feira (30), em Feira de Santana. O encontro contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e marcou o anúncio de uma série de iniciativas voltadas à garantia do direito à alimentação no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as ações que estão transformando a segurança alimentar na Bahia!

