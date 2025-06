Bahia e Alemanha discutem parcerias em agricultura, sustentabilidade e energia Fotos: Wuiga Rubini/GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues se reuniu nesta segunda-feira (16) com representantes do governo... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h56 ) twitter

Fotos: Wuiga Rubini/GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues se reuniu nesta segunda-feira (16) com representantes do governo da Alemanha para tratar de novas parcerias estratégicas nas áreas de agricultura, sustentabilidade, segurança alimentar, transição energética e meio ambiente. O encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, e também buscou fortalecer as relações internacionais do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante reunião!

