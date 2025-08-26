Bahia e Confiança têm datas definidas para decidir a Copa do Nordeste
Fotos: Letícia Martins/EC BahiaBahia e Confiança entram em campo para a decisão do título da Copa do Nordeste, em um confronto que pode definir um novo recordista de conquistas ou consagrar um campeão inédito na competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas dos jogos, que acontecerão durante a próxima Data FIFA: o jogo de ida será no dia 3 de setembro, com o mando do time sergipano, e a volta no dia 6, com o Bahia jogando em casa.
