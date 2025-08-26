Bahia e Confiança têm datas definidas para decidir a Copa do Nordeste Fotos: Letícia Martins/EC BahiaBahia e Confiança entram em campo para a decisão do título da... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h59 ) twitter

Fotos: Letícia Martins/EC BahiaBahia e Confiança entram em campo para a decisão do título da Copa do Nordeste, em um confronto que pode definir um novo recordista de conquistas ou consagrar um campeão inédito na competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas dos jogos, que acontecerão durante a próxima Data FIFA: o jogo de ida será no dia 3 de setembro, com o mando do time sergipano, e a volta no dia 6, com o Bahia jogando em casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante decisão!

