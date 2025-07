Bahia é o único clube brasileiro ainda vivo em quatro competições na temporada Fotos: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia entra no mês de julho como o único time brasileiro... Taktá|Do R7 08/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h39 ) twitter

Fotos: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia entra no mês de julho como o único time brasileiro em disputa de quatro competições oficiais. O Esquadrão de Aço vai encarar uma maratona que inclui compromissos decisivos pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-americana e Campeonato Brasileiro.

Saiba mais sobre essa maratona e os desafios do Bahia consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

