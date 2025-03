Bahia finaliza preparação para enfrentar o Corinthians; Michel Araújo segue fora Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia voltou aos treinos nesta sexta-feira (28), após a vitória sobre... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h26 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia voltou aos treinos nesta sexta-feira (28), após a vitória sobre o Ceará pela Copa do Nordeste, e já concentra as atenções na estreia pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rogério Ceni enfrentará o Corinthians no próximo domingo (30), às 20h, na Arena Fonte Nova.

