Bahia perde por 2 a 0 na Colômbia e está fora da Copa Sul-Americana Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Na noite desta terça-feira (22), o Bahia foi derrotado... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 00h17 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Na noite desta terça-feira (22), o Bahia foi derrotado por 2 a 0 pelo América de Cali, no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia, em partida válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Com o resultado, a equipe brasileira foi eliminada da competição na fase preliminar do mata-mata, enquanto o clube colombiano garantiu vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o Fluminense.

