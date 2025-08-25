Bahia promove Conferência LGBTQIA+ e fortalece direitos da população
Foto: Reprodução/PixabayA 4ª Conferência Estadual LGBTQIA+ da Bahia começa na terça-feira (26) às 19h (horário de Brasília) com o objetivo de discutir políticas públicas e estratégias de proteção para a população LGBTQIA+ no estado. O evento, que ocorre até quinta-feira (28) no Hotel Fiesta, em Salvador.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!
