Bahia promove Conferência LGBTQIA+ e fortalece direitos da população

Foto: Reprodução/PixabayA 4ª Conferência Estadual LGBTQIA+ da Bahia começa na terça-feira (26) às 19h (horário de Brasília) com o objetivo de discutir políticas públicas e estratégias de proteção para a população LGBTQIA+ no estado. O evento, que ocorre até quinta-feira (28) no Hotel Fiesta, em Salvador.

