Bahia realiza primeiro transplante de osso e cartilagem pelo SUS
Taktá|Do R7 15/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h19 )

Hospital Ortopédico do Estado da Bahia Taktá

Foto: Pablo Barbosa/SesabHospital Ortopédico do Estado da BahiaO sistema público de saúde da Bahia realizar o primeiro transplante de osso e cartilagem — conhecido como osteocondral — no estado. A cirurgia foi conduzida no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOE), unidade administrada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e representa um avanço importante no tratamento de lesões articulares graves.

Para saber mais sobre esse importante avanço na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

