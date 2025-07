Bahia tem a 9ª maior torcida do Brasil, aponta pesquisa; veja o ranking Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaEm pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28), O Bahia aparece entre os nove... Taktá|Do R7 28/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h57 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaEm pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28), O Bahia aparece entre os nove clubes com maior torcida do Brasil, de acordo com levantamento realizado pelo instituto Ipsos-Ipec. O clube baiano supera tradicionais equipes do futebol brasileiro, como Santos, Internacional, Fluminense e Botafogo.

Para mais detalhes sobre o ranking das torcidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

