Bahia terá moradias do Minha Casa, Minha Vida destinadas à população em situação de rua Foto: Ricardo Stuckert / PR O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) vai destinar pelo... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 04h25 (Atualizado em 24/04/2025 - 04h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Ricardo Stuckert / PR O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) vai destinar pelo menos 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para pessoas em situação ou trajetória de rua, com prioridade para cidades com maior vulnerabilidade social. Na Bahia, os municípios de Salvador e Feira de Santana estão entre os 38 selecionados para receber as primeiras unidades.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no site do nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Novo Concurso Nacional Unificado terá 3 mil vagas e inscrições previstas para junho

Delegação da Bulgária visita a Codesal e propõe parceria para Salvador; saiba mais

Mulher internada após comer ovo de Páscoa namorava há três meses com ex de suspeita