Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Baianos marcam presença no Lollapalooza Brasil 2026

Foto: Reprodução/Redes sociais.A produção do Lollapalooza Brasil divulgou as atrações da próxima edição do festival,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociais.A produção do Lollapalooza Brasil divulgou as atrações da próxima edição do festival, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação contará com dois artistas baianos de gerações diferentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.