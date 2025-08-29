Baianos marcam presença no Lollapalooza Brasil 2026
Foto: Reprodução/Redes sociais.A produção do Lollapalooza Brasil divulgou as atrações da próxima edição do festival,...
Foto: Reprodução/Redes sociais.A produção do Lollapalooza Brasil divulgou as atrações da próxima edição do festival, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação contará com dois artistas baianos de gerações diferentes.
Foto: Reprodução/Redes sociais.A produção do Lollapalooza Brasil divulgou as atrações da próxima edição do festival, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação contará com dois artistas baianos de gerações diferentes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: