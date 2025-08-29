Baianos marcam presença no Lollapalooza Brasil 2026 Foto: Reprodução/Redes sociais.A produção do Lollapalooza Brasil divulgou as atrações da próxima edição do festival,... Taktá|Do R7 29/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociais.A produção do Lollapalooza Brasil divulgou as atrações da próxima edição do festival, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação contará com dois artistas baianos de gerações diferentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!

Leia Mais em Taktá:

Casos de SRAG por covid-19 crescem em alguns estados, mas hospitalizações permanecem baixas

Fila por transplante de córnea dobra em 10 anos e já passa de um ano de espera no Brasil

Bahia vence o Fluminense e larga na frente nas quartas da Copa do Brasil