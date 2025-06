Balão cai em São Paulo, deixa um morto, 11 feridos e não tinha autorização para voar Foto: Reprodução / Redes SociaisUm balão com 35 pessoas caiu na manhã deste domingo (15)... Taktá|Do R7 15/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 19h55 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisUm balão com 35 pessoas caiu na manhã deste domingo (15) em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. Uma pessoa em estado grave chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 11 vítimas sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local.

