Banco Central anuncia novas funcionalidades do Pix
Taktá|Do R7 04/04/2025 - 11h26

Foto: Divulgação / Agência BrasilO Banco Central (BC) divulgou a implementação de novas funcionalidades no sistema de pagamentos Pix, com lançamentos programados para até 2026. Entre as inovações estão o Pix parcelado, o Pix em garantia e a modernização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), com o objetivo de aprimorar a segurança e ampliar as possibilidades de uso do sistema.

