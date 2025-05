Banco do Brasil antecipa lançamento do Pix Automático para todos os clientes Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil A partir desta quinta-feira (29), todos os clientes do... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil A partir desta quinta-feira (29), todos os clientes do Banco do Brasil (BB) poderão utilizar o Pix Automático, nova funcionalidade de pagamentos lançada antes do cronograma oficial do Banco Central (BC). A instituição foi a primeira a concluir com sucesso a fase de testes da ferramenta.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa nova funcionalidade que promete revolucionar a forma de realizar pagamentos!

