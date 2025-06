Bolsa Família: Caixa paga parcela de junho nesta sexta-feira (20) para NIS final 4 Foto: Lyon Santos/MDSA Caixa Econômica Federal realiza, nesta sexta-feira (20), o pagamento da parcela de... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 20/06/2025 - 22h35 ) twitter

Taktá

Foto: Lyon Santos/MDSA Caixa Econômica Federal realiza, nesta sexta-feira (20), o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família e do Auxílio Gás para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 4.

