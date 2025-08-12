Brasil faz história no Pan Júnior 2025 e lidera o quadro de medalhas
Beatriz Riscado/CBJ - Redes Sociais. Intitulado como Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, a competição que...
Beatriz Riscado/CBJ - Redes Sociais. Intitulado como Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, a competição que vem sendo considerada a alavanca para os Jogos Olímpicos LA28, sediada no Paraguai, teve início no dia 9 de agosto. Os jogos receberam 369 atletas brasileiros de 39 modalidades diferentes, com destaque para o Judô e Natação, que vem brilhando no quadro de medalhas.
Beatriz Riscado/CBJ - Redes Sociais. Intitulado como Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, a competição que vem sendo considerada a alavanca para os Jogos Olímpicos LA28, sediada no Paraguai, teve início no dia 9 de agosto. Os jogos receberam 369 atletas brasileiros de 39 modalidades diferentes, com destaque para o Judô e Natação, que vem brilhando no quadro de medalhas.
Para mais detalhes sobre o desempenho do Brasil e a emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre o desempenho do Brasil e a emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: