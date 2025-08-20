Brasil recebe pela primeira vez Mundial de Ginástica Rítmica Foto: Divulgação.O esporte brasileiro viverá um momento inédito nesta quarta-feira (20), quando o Rio de... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação.O esporte brasileiro viverá um momento inédito nesta quarta-feira (20), quando o Rio de Janeiro será palco do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. É a primeira vez que a competição acontece em um país da América do Sul. O evento será realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, até domingo (24), reunindo as principais atletas do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes deste evento histórico!

Leia Mais em Taktá:

Polícia prende três assassinos foragidos de Minas em operação na Bahia

Geraldo Jr gera polêmica ao compartilhar crítica a Jerônimo Rodrigues

Suspeito de estupro é preso após denuncia de criança de 4 anos