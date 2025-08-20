Brasil recebe pela primeira vez Mundial de Ginástica Rítmica
Foto: Divulgação.O esporte brasileiro viverá um momento inédito nesta quarta-feira (20), quando o Rio de Janeiro será palco do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. É a primeira vez que a competição acontece em um país da América do Sul. O evento será realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, até domingo (24), reunindo as principais atletas do mundo.
