Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil recebe pela primeira vez Mundial de Ginástica Rítmica

Foto: Divulgação.O esporte brasileiro viverá um momento inédito nesta quarta-feira (20), quando o Rio de...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação.O esporte brasileiro viverá um momento inédito nesta quarta-feira (20), quando o Rio de Janeiro será palco do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. É a primeira vez que a competição acontece em um país da América do Sul. O evento será realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, até domingo (24), reunindo as principais atletas do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes deste evento histórico!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.