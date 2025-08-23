BTS toma cinemas do Brasil com shows inéditos; saiba mais Foto: ReproduçãoBTSO fenômeno mundial BTS chega às telas de cinema do Brasil com a exibição... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 16h58 ) twitter

BTS

Foto: ReproduçãoBTSO fenômeno mundial BTS chega às telas de cinema do Brasil com a exibição de quatro longas-metragens que registram momentos icônicos das turnês do grupo sul-coreano. A iniciativa faz parte do evento global BTS – Movie Weeks, programado para acontecer entre os dias 24 de setembro e 5 de outubro.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa experiência única que promete agitar os fãs do BTS!

