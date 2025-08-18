Logo R7.com
Caixa inicia pagamento de agosto do Bolsa Família

Foto: Lyon Santos/ MDSBolsa famíliaA Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (18) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1. Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias em todo o país serão contempladas neste mês.

