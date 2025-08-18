Caixa inicia pagamento de agosto do Bolsa Família
Foto: Lyon Santos/ MDSBolsa famíliaA Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (18) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1. Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias em todo o país serão contempladas neste mês.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do pagamento e como isso pode impactar sua família!
