Caixa inicia pagamento de agosto do Bolsa Família Foto: Lyon Santos/ MDSBolsa famíliaA Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (18) o pagamento da... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h18 )

Bolsa família Taktá

Foto: Lyon Santos/ MDSBolsa famíliaA Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (18) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1. Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias em todo o país serão contempladas neste mês.

