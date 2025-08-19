Câmara pauta urgência de projeto que regula redes sociais para proteção de crianças Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (20) o... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h38 ) twitter

Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (20) o pedido de urgência para o Projeto de Lei (PL) 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, que estabelece regras para plataformas digitais com o objetivo de proteger crianças e adolescentes de conteúdos ilegais ou inadequados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!

