Câmara pauta urgência de projeto que regula redes sociais para proteção de crianças
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (20) o...
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (20) o pedido de urgência para o Projeto de Lei (PL) 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, que estabelece regras para plataformas digitais com o objetivo de proteger crianças e adolescentes de conteúdos ilegais ou inadequados.
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (20) o pedido de urgência para o Projeto de Lei (PL) 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, que estabelece regras para plataformas digitais com o objetivo de proteger crianças e adolescentes de conteúdos ilegais ou inadequados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: