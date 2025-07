Câncer colorretal: sinais, riscos e por que crescem os casos Foto: Alberto Ruy/IgesDF Por Celine de Souza* A morte da cantora Preta Gil, aos 50... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 08h37 ) twitter

Por Celine de Souza* A morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal diagnosticado em 2023, reacendeu o debate sobre um dos tipos de tumor mais comuns e letais do mundo e que, mesmo assim, ainda é pouco discutido fora do ambiente médico. O câncer colorretal, que afeta o intestino grosso e o reto, ocupa hoje o terceiro lugar entre os mais incidentes no planeta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), é também o segundo mais letal tanto entre homens quanto mulheres no Brasil. A estimativa é de 45.630 novos casos por ano no triênio 2023–2025 — sendo 21.970 em homens e 23.660 em mulheres. Apesar da alta incidência, os sintomas muitas vezes são ignorados ou confundidos com problemas gastrointestinais comuns, o que contribui para diagnósticos tardios e maiores taxas de mortalidade.

Para saber mais sobre este tema importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

