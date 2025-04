Cantor Netinho atualiza fãs sobre sua saúde em meio à luta contra o câncer ReproduçãoO cantor baiano Netinho, de 58 anos, usou as redes sociais neste sábado (5) para... Taktá|Do R7 05/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 21h45 ) twitter

ReproduçãoO cantor baiano Netinho, de 58 anos, usou as redes sociais neste sábado (5) para atualizar seus seguidores sobre o tratamento contra um linfoma, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. “Estou de volta ao Hospital Aliança Star, em Salvador, para a segunda fase da minha quimioterapia. Errei no vídeo de ontem. Anteontem, não instalaram o segundo saquinho. Foi o terceiro saquinho da quimioterapia. Estou hoje no quarto dia de quimioterapia dessa segunda fase. Sem efeito colateral nenhum, sem dor e sem nenhum tipo de acamação. Tudo certo. Vamos que vamos”, declarou em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a saúde do cantor!

