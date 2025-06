Capitão Alden comenta sobre lentidão do Judiciário baiano: “Nós levamos 4 anos para poder julgar um processo” Foto: Gabriela Encinas/TakTádeputado federal Capitão Alden (PL)A crise da segurança pública na Bahia foi a... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h16 ) twitter

deputado federal Capitão Alden (PL) Taktá

Foto: Gabriela Encinas/TakTádeputado federal Capitão Alden (PL)A crise da segurança pública na Bahia foi a pauta do evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado”, realizado nesta quinta-feira (5), no Hotel Fiesta, em Salvador. Com a presença de lideranças políticas e especialistas, o encontro abriu espaço para críticas e também diagnósticos alarmantes sobre o sistema de Justiça baiano.

Para entender melhor a crítica do deputado e as implicações para a segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

