Carla Zambelli deixa o Brasil e tem prisão preventiva pedida pela PGR Foto: ReproduçãoA deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou nesta terça-feira (3) que está fora do... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h38 ) twitter

Foto: ReproduçãoA deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou nesta terça-feira (3) que está fora do Brasil e que vai solicitar licença do mandato na Câmara dos Deputados. A parlamentar declarou estar na Europa para dar continuidade a um tratamento médico e afirmou que pretende permanecer fora do país por tempo indeterminado.

