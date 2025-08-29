Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casos de SRAG por covid-19 crescem em alguns estados, mas hospitalizações permanecem baixas

Foto: Divulgação/Thiago Paixão Prefeitura Feira de Santanavacinação gripe idosaO boletim do InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira...

Taktá

Taktá|Do R7

vacinação gripe idosa Taktá

Foto: Divulgação/Thiago Paixão Prefeitura Feira de Santanavacinação gripe O boletim do InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (28), registra aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 no Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba, sem impactos significativos nas hospitalizações. O estudo da Fiocruz indica que os casos graves continuam baixos no país.

Para mais detalhes sobre a situação atual e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.