Casos de SRAG por covid-19 crescem em alguns estados, mas hospitalizações permanecem baixas
O boletim do InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (28), registra aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 no Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba, sem impactos significativos nas hospitalizações. O estudo da Fiocruz indica que os casos graves continuam baixos no país.
