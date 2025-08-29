Casos de SRAG por covid-19 crescem em alguns estados, mas hospitalizações permanecem baixas Foto: Divulgação/Thiago Paixão Prefeitura Feira de Santanavacinação gripe idosaO boletim do InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

vacinação gripe idosa Taktá

Foto: Divulgação/Thiago Paixão Prefeitura Feira de Santanavacinação gripe O boletim do InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (28), registra aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 no Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba, sem impactos significativos nas hospitalizações. O estudo da Fiocruz indica que os casos graves continuam baixos no país.

Para mais detalhes sobre a situação atual e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Fila por transplante de córnea dobra em 10 anos e já passa de um ano de espera no Brasil

Bahia vence o Fluminense e larga na frente nas quartas da Copa do Brasil

Simm disponibiliza 271 vagas de emprego e estágio nesta sexta-feira (29)