CBF aciona Conmebol e pede vitória do Fortaleza por W.O. após jogo cancelado no Chile Mateus Lotif/Fortaleza ECA CBF acionou oficialmente a Conmebol nesta sexta-feira (11) para solicitar que o... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h27 )

Mateus Lotif/Fortaleza ECA CBF acionou oficialmente a Conmebol nesta sexta-feira (11) para solicitar que o Fortaleza seja declarado vencedor por W.O. na partida contra o Colo-Colo, no Chile. O jogo, válido pela segunda rodada da fase de grupos, estava sendo disputado no Estádio Monumental de Santiago e foi interrompido no segundo tempo com o placar em 0 a 0. A paralisação ocorreu após torcedores do Colo-Colo invadirem o campo, provocando correria. Jogadores do Fortaleza correram para os vestiários, enquanto atletas do time chileno tentavam conter os invasores. A arbitragem também deixou o gramado, e a Conmebol decidiu cancelar a partida.

