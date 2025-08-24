CBF altera calendário do Brasileirão e da Copa do Brasil 2025
Foto: Lucas Figueiredo/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste sábado (23) mudanças no calendário do futebol nacional, afetando diretamente o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2025. A principal alteração foi a inversão da ordem de encerramento dos torneios. O Brasileirão, antes previsto para terminar quase no Natal, agora se encerra em 7 de dezembro. Já a Copa do Brasil passa a fechar a temporada, com finais marcadas para 17 e 21 de dezembro.
Para mais detalhes sobre essas mudanças importantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
