CBF altera calendário do Brasileirão e da Copa do Brasil 2025 Foto: Lucas Figueiredo/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste sábado (23) mudanças no calendário... Taktá|Do R7 24/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Lucas Figueiredo/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste sábado (23) mudanças no calendário do futebol nacional, afetando diretamente o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2025. A principal alteração foi a inversão da ordem de encerramento dos torneios. O Brasileirão, antes previsto para terminar quase no Natal, agora se encerra em 7 de dezembro. Já a Copa do Brasil passa a fechar a temporada, com finais marcadas para 17 e 21 de dezembro.

