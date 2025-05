Ceasa do Ogunjá é interditada sem previsão de reabertura Foto: Reprodução/ SDEA Ceasa do Ogunjá, mercado localizado no Engenho Velho de Brotas, foi totalmente... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/ SDEA Ceasa do Ogunjá, mercado localizado no Engenho Velho de Brotas, foi totalmente interditado nesta quinta-feira (29). A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE) anunciou a interdição e informou que o local tem problemas estruturais que impedem seu funcionamento. Ainda não há previsão de reabertura. A situação gerou muita insatisfação por parte de comerciantes que alegam terem sido pegos de surpresa.

Para mais detalhes sobre essa situação que afeta muitos comerciantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Acesso à Concha Acústica é alterado por causa de obras no TCA

Vampeta processa INSS por auxílio-doença relacionado a lesão no joelho

Fifa endurece punições por racismo em nova versão do Código Disciplinar