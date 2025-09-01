Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ceni assume responsabilidade após goleada sofrida pelo Bahia

Fotos: Rafael Rodrigues/ EC BahiaO Bahia saiu de campo com uma derrota inesperada por 5...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Fotos: Rafael Rodrigues/ EC BahiaO Bahia saiu de campo com uma derrota inesperada por 5 a 1 diante do Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão. Após a partida, Rogério Ceni reconheceu erros na escolha da escalação e afirmou que inicia um novo ciclo para enfrentar o Confiança na final da Copa do Nordeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.