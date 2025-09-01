Ceni assume responsabilidade após goleada sofrida pelo Bahia
Fotos: Rafael Rodrigues/ EC BahiaO Bahia saiu de campo com uma derrota inesperada por 5 a 1 diante do Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão. Após a partida, Rogério Ceni reconheceu erros na escolha da escalação e afirmou que inicia um novo ciclo para enfrentar o Confiança na final da Copa do Nordeste.
