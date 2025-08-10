Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Ceni critica erros e soberba do Bahia após empate com o Fluminense

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia.O técnico Rogério Ceni lamentou o empate do Bahia com o Fluminense,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia.O técnico Rogério Ceni lamentou o empate do Bahia com o Fluminense, neste domingo (10), na Arena Fonte Nova, em partida marcada por falhas defensivas e desperdício de oportunidades. Após a virada no placar, o treinador afirmou que o time demonstrou “soberba” e deixou de “matar o jogo” quando teve a chance.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.