Cidade da Bahia cancela São João após falhas na infraestrutura urbana Foto: Agência BrasilA Prefeitura de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, anunciou nesta sexta-feira... Taktá|Do R7 17/05/2025 - 00h23 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Agência BrasilA Prefeitura de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, anunciou nesta sexta-feira (16) o cancelamento do Sanju Cabrália 2025, que aconteceria entre os dias 5 e 8 de junho. A decisão foi tomada após os recentes transtornos causados por falhas estruturais na cidade, expostas diante do volume de chuvas registrado nas últimas semanas.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Zanin vota por prorrogar por dois anos acordo de ressarcimento de perdas com planos econômicos

China, União Europeia e Argentina suspendem compra de frango brasileiro após caso de gripe aviária

Desemprego avança em 12 estados no primeiro trimestre; jovens, mulheres e negros são os mais afetados