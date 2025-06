Colisão entre carro e caminhonete deixa um morto e dois feridos em Vitória da Conquista Foto: ReproduçãoUm acidente envolvendo um carro e uma caminhonete resultou na morte de um pedestre... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: ReproduçãoUm acidente envolvendo um carro e uma caminhonete resultou na morte de um pedestre e deixou duas pessoas feridas na tarde de terça-feira (10), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A colisão ocorreu em um trecho urbano da BR-116. De acordo com informações da TV Sudoeste, o carro trafegava em alta velocidade quando colidiu com a lateral da caminhonete, que atravessava a via. Com o impacto, um dos veículos atingiu Fábio Júnior Rodrigues Silva, de 43 anos, que caminhava pela rua. Ele morreu no local.

