Com complicações de saúde, Pastor Sargento Isidório é internado em Salvador
Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) teve alta do Hospital do Subúrbio,...
Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) teve alta do Hospital do Subúrbio, em Salvador, no final da manhã desta terça-feira. O parlamentar, de 52 anos, estava internado para tratar de complicações de saúde e agora dará continuidade ao tratamento em casa.
Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) teve alta do Hospital do Subúrbio, em Salvador, no final da manhã desta terça-feira. O parlamentar, de 52 anos, estava internado para tratar de complicações de saúde e agora dará continuidade ao tratamento em casa.
Para mais detalhes sobre a saúde do deputado e seu tratamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: