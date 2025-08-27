Com complicações de saúde, Pastor Sargento Isidório é internado em Salvador Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) teve alta do Hospital do Subúrbio,... Taktá|Do R7 27/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h19 ) twitter

Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) teve alta do Hospital do Subúrbio, em Salvador, no final da manhã desta terça-feira. O parlamentar, de 52 anos, estava internado para tratar de complicações de saúde e agora dará continuidade ao tratamento em casa.

