Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Com complicações de saúde, Pastor Sargento Isidório é internado em Salvador

Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) teve alta do Hospital do Subúrbio,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) teve alta do Hospital do Subúrbio, em Salvador, no final da manhã desta terça-feira. O parlamentar, de 52 anos, estava internado para tratar de complicações de saúde e agora dará continuidade ao tratamento em casa.

Para mais detalhes sobre a saúde do deputado e seu tratamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.