Comissão da Câmara aprova fim da aprovação automática nas escolas

Foto: Ascom SECA Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) um projeto de lei que acaba com a prática da aprovação automática de alunos nas escolas brasileiras. A medida, alvo de debate acalorado entre os parlamentares, foi aprovada com voto de desempate do relator, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Para saber mais sobre essa importante mudança na educação brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

