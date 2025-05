Comparado a Messi e Rei Pelé? Conheça Lamine Yamal, o jogador que ameaça a Bola de Ouro do brasileiro Raphinha Foto: ReproduçãoA vitória do brasileiro Raphinha na Bola de Ouro, a premiação individual de maior... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoA vitória do brasileiro Raphinha na Bola de Ouro, a premiação individual de maior prestígio no futebol, parecia estar encaminhada com a saída de concorrentes como Salah. Mas o maior rival do brasileiro pelo prêmio surgiu no mesmo clube, Lamine Yamal. O jovem de apenas 17 anos está com um início explosivo de carreira e já é alvo de comparações com o Messi e o Rei Pelé.

Para saber mais sobre essa nova estrela do futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Fila até na entrega! Nova camisa de sócios do Bahia forma grande fila para ser retirada

Avalanche de pedidos! Solicitações de devolução de descontos indevidos em aposentadorias são feitas ao INSS

Partiu Estágio: Bahia abre mais de 5 mil vagas de estágio e incentiva universitários com bolsa e benefícios