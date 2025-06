Confira a programação completa do São João 2025 no Pelourinho Foto: DivulgaçãoO Governo da Bahia divulgou, nesta terça-feira (10), a programação oficial do São João... Taktá|Do R7 10/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoO Governo da Bahia divulgou, nesta terça-feira (10), a programação oficial do São João no Largo do Pelourinho, em Salvador. O evento será realizado de 19 a 24 de junho, no Centro Histórico da capital. Entre as atrações confirmadas estão Alceu Valença, Flávio José, Geraldo Azevedo, Falamansa, Limão com Mel e Adelmario Coelho. Os shows são gratuitos. Os horários de cada apresentação ainda não foram divulgados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de toda a programação!

Leia Mais em Taktá:

Netinho inicia a penúltima temporada de quimioterapia, após se livrar de câncer

Bahia finaliza preparação para enfrentar o Bragantino com retornos importantes ao time titular

Marinha emite alerta para ventos de até 60 km/h no litoral da Bahia