Conheça Ruan Pablo, joia do Bahia que foi protagonista do título Sul-Americano da Seleção Brasileira Sub-17 Foto: ReproduçãoA Seleção Brasileira Sub-17 foi campeã do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 no último... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h26 ) twitter

Foto: ReproduçãoA Seleção Brasileira Sub-17 foi campeã do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 no último sábado (12), após decisão nos pênaltis contra a Colômbia. O destaque da campanha vencedora do Brasil foi o jogador Ruan Pablo, de 16 anos, formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia e incrementado ao time principal.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a trajetória de Ruan Pablo e seu impacto no futebol brasileiro!

