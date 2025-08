Correntina inicia obra para despoluir rio e promete avanço no saneamento básico Foto: Divulgação.A Prefeitura de Correntina, no oeste baiano, anunciou o início das obras da Estação... Taktá|Do R7 06/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h39 ) twitter

Foto: Divulgação.A Prefeitura de Correntina, no oeste baiano, anunciou o início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e da rede coletora no setor central da cidade. A iniciativa deve começar ainda em agosto e tem como objetivo principal reduzir a poluição do Rio Correntina, um dos principais patrimônios naturais do município.

