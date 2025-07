CPMs lideram desempenho entre escolas públicas da Bahia no Enem 2024 Foto: Divulgação/PMBAOs Colégios da Polícia Militar (CPMs) apresentaram os melhores resultados entre as escolas públicas... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h17 ) twitter

Foto: Divulgação/PMBAOs Colégios da Polícia Militar (CPMs) apresentaram os melhores resultados entre as escolas públicas estaduais da Bahia no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), o CPM de Vitória da Conquista alcançou a maior média entre as instituições públicas do estado, com 588,83 pontos.

