Criança de 1 ano morre eletrocutada ao abraçar mãe que sofreu choque em Angical ReproduçãoUm menino de 1 ano, identificado como Emanuel Matos da Silva, morreu eletrocutado na quinta-feira... Taktá|Do R7 19/04/2025 - 05h45 (Atualizado em 19/04/2025 - 05h45 ) twitter

ReproduçãoUm menino de 1 ano, identificado como Emanuel Matos da Silva, morreu eletrocutado na quinta-feira (17) em Angical, no oeste da Bahia, após um acidente doméstico envolvendo uma geladeira. Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da criança recebeu um choque elétrico enquanto manipulava uma tomada durante uma faxina. Assustada com o grito da mãe, Emanuel correu para abraçar suas pernas e acabou também recebendo a descarga elétrica. A mãe não sofreu ferimentos. Já Emanuel foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras para a realização da necropsia.

