De volta? Talisca revela conversa com o Bahia Foto: Reprodução/Redes sociaisUm dos grandes nomes revelados pelo Bahia nas últimas décadas, Anderson Talisca voltou... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h37 )

Foto: Reprodução/Redes sociaisUm dos grandes nomes revelados pelo Bahia nas últimas décadas, Anderson Talisca voltou a movimentar os bastidores da torcida do clube ao afirmar que esteve em conversas com a diretoria tricolor após deixar o Al Nassr, da Arábia Saudita, no fim de 2024. Durante passagem de férias por Salvador, o meia-atacante confirmou, em entrevista a uma emissora local, que ele e seu empresário se reuniram com o clube em dezembro do ano passado. “Eu conversei com o Bahia sim, meu empresário também. Foi algo verdadeiro. Mas naquele momento, ainda queria seguir jogando fora”, disse. Talisca, atualmente no futebol turco, tem contrato até junho de 2026. Isso significa que poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe, inclusive o Bahia, a partir de janeiro do próximo ano. Aos 30 anos, o jogador soma passagens marcantes por clubes da Europa e da Ásia e nunca escondeu o desejo de voltar a vestir a camisa tricolor no futuro.

