Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil: Justiça do Trabalho reforça papel transformador na proteção à infância

Nesta quarta-feira (12) é celebrado o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, o portal TakTá conversou com a juíza do trabalho, Débora de Souza Silva Lima, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é uma das gestoras regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem (PCTI) da Justiça do Trabalho. A juíza Débora tem atuado ao lado de Viviane Christine Martins Ferreira, que tem liderado ações de conscientização e articulação institucional no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a importância da proteção à infância!

