Diretor expõe preconceito vivido pela filha lésbica de Renato Aragão; entenda ReproduçãoJuliana Aragão, filha adotiva do humorista Renato Aragão, estaria enfrentando preconceito dentro da própria casa... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 09/04/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ReproduçãoJuliana Aragão, filha adotiva do humorista Renato Aragão, estaria enfrentando preconceito dentro da própria casa por conta de sua orientação sexual. A denúncia foi feita pelo diretor Rafael Spaca, responsável por um documentário sobre o grupo ‘Os Trapalhões’. Segundo Spaca, Juliana, que foi adotada por Renato e sua primeira esposa, Marta Rangel, vive à margem da família. Atualmente, ela trabalha como motorista de aplicativo e não recebe ajuda financeira do pai. Ainda de acordo com o diretor, a relação entre eles é distante.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa história impactante.

Leia Mais em Taktá:

Bahia vence o Nacional-URU e assume temporariamente liderança do grupo F da Libertadores

Vazamento de fotos íntimas derruba líder da Assembleia de Deus e choca fiéis

Mercado reage à suspensão de tarifaço por Trump: dólar cai e bolsa sobe mais de 3%