Do amargo ao doce: Preço do café cai pela primeira vez em 16 meses Foto: Reprodução/VecteezyApós 16 meses consecutivos de alta, o preço do café em pó caiu pela... Taktá|Do R7 20/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 06h57 )

Foto: Reprodução/VecteezyApós 16 meses consecutivos de alta, o preço do café em pó caiu pela primeira vez para o consumidor, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe>. Entre 16 de junho e 15 de julho, o produto registrou queda de 0,18% em relação ao período anterior, de 16 de maio a 15 de junho. Apesar da redução, o café ainda está 86,5% mais caro do que há um ano. A pressão no campo já começou a ceder com o avanço da colheita no Brasil, iniciada em março e com pico nos meses de junho e julho. A safra segue até setembro. A tendência é de novas quedas nos preços ao consumidor, conforme o volume da produção avance. No entanto, o impacto da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros ainda é incerto. O setor aguarda uma possível negociação entre os governos brasileiro e norte-americano. Os EUA são o maior comprador do café brasileiro, com 16% de participação nas exportações. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), países como China, Índia, Indonésia e Austrália também têm potencial para ampliar suas compras e absorver parte da produção nacional.

