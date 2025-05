Dulce Maria anuncia versão em português de música com Marília Mendonça Foto: Reprodução / Redes sociaisA cantora mexicana Dulce Maria anunciou nesta segunda-feira (19) o lançamento... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h56 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociaisA cantora mexicana Dulce Maria anunciou nesta segunda-feira (19) o lançamento da versão em português da música Sem Direito ao Amor, em parceria com Marília Mendonça. A faixa chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira (22). A novidade foi divulgada nas redes sociais da artista, que escreveu: “Buscando a mim, te encontrei… 22.05.25 ‘Sem Direito ao Amor’ com minha amada e querida Marília Mendonça em todas as plataformas digitais”. Originalmente lançada em espanhol em 2021 com o título Amigos Con Derechos, a música ganha agora uma nova leitura que homenageia Marília Mendonça e aproxima ainda mais Dulce do público brasileiro.

